Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Ухудшение статистики по заболеваемости коронавирусом повлекло вышел очередные ограничения. Указом губернатора №283 «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в учреждениях социального обслуживания Владимирской области» на круглосуточный закрытый режим переводятся дома-интернаты.С 15 октября закрываются:- Геронтологический центр «Ветеран» (отделение в городе Киржач, микрорайон Красный Октябрь),- Гусевской психоневрологический интернат,- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Гусь-Хрустальный, посёлок Гусевский.С 19 октября:- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Мурома»,- Балакиревский психоневрологический интернат» (отделения посёлка Балакирево и села Бакшеево),- Жереховский психоневрологический интернат»,- Собинский психоневрологический интернат» (отделения в городе Собинка и в городе Лакинск),- Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.Смена работников будет производиться раз в две недели. В этот период коллектив соцучреждений будет получать дополнительную выплату в размере 20 000 рублей за 14 дней работы.