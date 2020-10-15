Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Ухудшение статистики по заболеваемости коронавирусом повлекло вышел очередные ограничения. Указом губернатора №283 «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в учреждениях социального обслуживания Владимирской области» на круглосуточный закрытый режим переводятся дома-интернаты.
С 15 октября закрываются:
- Геронтологический центр «Ветеран» (отделение в городе Киржач, микрорайон Красный Октябрь),
- Гусевской психоневрологический интернат,
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Гусь-Хрустальный, посёлок Гусевский.
С 19 октября:
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Мурома»,
- Балакиревский психоневрологический интернат» (отделения посёлка Балакирево и села Бакшеево),
- Жереховский психоневрологический интернат»,
- Собинский психоневрологический интернат» (отделения в городе Собинка и в городе Лакинск),
- Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.
Смена работников будет производиться раз в две недели. В этот период коллектив соцучреждений будет получать дополнительную выплату в размере 20 000 рублей за 14 дней работы.