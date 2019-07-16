Старушка-жена шоумена Гогена Солнцева давно не появляется в соцсетях. Артист уверяет, что отправил супругу лечиться от пагубного пристрастия к алкоголю. Между тем фанаты подозревают, что в семье знаменитости произошло нечто криминальное.

Старушка-жена шоумена Гогена Солнцева давно не появляется всоцсетях. Артист уверяет, что отправил супругу лечиться от пагубногопристрастия к алкоголю. Между тем фанаты подозревают, что в семье знаменитости произошло нечтокриминальное.В личном Instagram шоумен рассказал, что навещал престарелуюсупругу Екатерину Терешкович в санатории. По словам Гогена Солнцева, в здравницуон приезжал вместе с падчерицей Полиной."Навестили. Катя всем передает большой привет. По вечерамстало немного прохладно, поэтому мы привезли ей одежду. Она просит, чтобы занее не переживали. Ей тут очень нравится, скоро она снова будет в строю", -написал Гоген Солнцев.К публикации звезда прикрепила снимок, который многимпоказался подозрительным. По мнению интернет-обывателей фотография была сделанадавно – до того, как Екатерина сделала пластическую операцию и сменилаимидж. Поклонники предположили ужасное: расправился с надоевшейженой."Ппц довели бабку ", "🙄ты ее убил что ли...🙄 это ужас где она и как выглядит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что случилось с Катей?", "Это просто кошмар. У меняодной ощущение, что Кати уже давно нет в живых, а это просто желание Гогенаподпитывать интерес аудитории, чтобы не угасал", – пишут пользователи Сети.Отметим, за личной жизнью с интересомнаблюдает вся страна. В прошлом году шоумен женился на женщине, которая годитсяему в бабушки. По словам звезды, в объятиях пожилой Екатерины Терешкович оннаконец почувствовал себя счастливым. К слову, спокойная жизнь Гогена длиласьнедолго – его супруга решилась на апгрейд, легла под нож хирурга, а потом, заметнопомолодев, ушла в отрыв.