Материалы уголовного дела направлены в Собинский городской суд для вынесения приговора.

Прокуратура Собинского района передала в суд дело 45-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе расправой над несовершеннолетними. Инцидент случился в марте 2026 года в городе Лакинске.По версии следствия, водитель поссорился с 4 детьми в возрасте 11 и 12 лет прямо на дороге. Желая проучить школьников за их поведение, мужчина остановил машину, вышел из нее и направил в сторону ребят предмет, визуально схожий с боевым пистолетом. Школьники восприняли агрессию водителя как реальную угрозу своей жизни и сразу рассказали о случившемся родителям, которые вызвали полицию.В ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.