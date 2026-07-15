Расписание электричек из Мурома в Ковров меняется для удобства пассажиров.

С 15 июля 2026 года Волго-Вятская ППК, Горьковская железная дорога и Минтранс Владимирской области вводят обновленное расписание на маршруте Муром – Ковров.На линии запускают два ускоренных поезда. Первый, № 6471, отправится из Мурома-1 в Ковров-1 в 7:30 и прибудет в 9:43. Второй, № 6474, выйдет из Коврова-1 в 13:20 и достигнет Мурома-1 в 15:28. Время стоянки подобрано так, чтобы пассажиры «Буревестника» № 702 могли без спешки пересесть на состав № 6474 на станции Ковров-1.Дополнительные рейсы появятся и на перегоне Муром – Волосатая. Поезд № 6464 будет отправляться из Волосатой в 5:21 и прибывать в Муром-1 в 6:30. Обратный рейс № 6473 отправится из Мурома-1 в 19:30 и прибудет на станцию Волосатая в 20:45. Все новые электрички будут ходить ежедневно.Для пассажиров скорректирован график поезда № 6469 Муром-1 – Ковров-1: вместо 15:40 он будет отходить в 16:30. Актуальное расписание всегда доступно на официальном сайте компании.