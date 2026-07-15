Серьезное ДТП унесло жизнь женщины.

Вечером 14 июля на трассе Владимир — Юрьев-Польский произошла серьезная авария. Недалеко от поворота на деревню Масленка водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.К несчастью, одна из пассажирок иномарки скончалась на месте происшествия. Водитель машины, мужчина 1972 года рождения, и его супруга 1974 года рождения получили травмы. Чтобы извлечь женщину из искореженного автомобиля, потребовалась помощь спасателей МЧС и сотрудников Аварийно-спасательной службы региона.Пострадавших оперативно передали бригаде Скорой помощи для госпитализации. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.Сотрудники МЧС России напоминают: неукоснительное соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения — залог вашей безопасности. Будьте предельно внимательны на дорогах.