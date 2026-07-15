Тревожное утро позади.

В регионе официально отменили режим ракетной опасности. Сотрудники оперативных служб настоятельно просят жителей проявлять осторожность: в случае обнаружения металлических обломков или подозрительных фрагментов ни в коем случае не приближайтесь к ним. Обо всех подобных находках необходимо сразу сообщать по единому номеру 112.Ранее мы сообщали, что сигнал тревоги прозвучал во Владимирской области сегодня, 15 июля, около 4:00. Соответствующие предупреждения были оперативно опубликованы в официальных каналах экстренного оповещения населения.