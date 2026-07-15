Рассказываем о главных событиях этого дня.

Сегодня, 15 июля, Владимирская область проживает насыщенный событиями день. Минувшей ночью регион вновь столкнулся с ракетной опасностью — тревога оказалась кратковременной. На оперативном совещании правительства озвучили первые результаты борьбы с топливным дефицитом: поставки бензина пошли в рост, очереди на АЗС сократились. А в Кольчугино силовики накрыли подпольный табачный цех — масштаб нелегального бизнеса оценивается почти в 80 миллионов рублей. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подробнее в материале vlad.aif.ru​.Ночная ракетная тревога: хронология событийНочь на 15 июля выдалась для владимирцев тревожной. В 04:08 РСЧС разослала экстренное предупреждение: «Ракетная опасность на территории Владимирской области!» Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и не покидать укрытий. К счастью, спустя непродолжительное время поступил отбой — обломков и пострадавших не зафиксировано.При этом угроза атаки беспилотников. Накануне, 14 июля, режим беспилотной опасности действовал практически весь день — отбой был дан лишь в 22:55. Жителей просят не терять бдительности, избегать открытых пространств и при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112.Напомним, что в ночь на 13 июля один из — из дома эвакуировали 39 человек, включая детей. Прокуратура взяла защиту прав пострадавших жильцов на особый контроль.Топливный вопрос: первые результаты оперативного штабаГубернатор Александр Авдеев на оперативном совещании правительства озвучил первые результаты работы по стабилизации ситуации с топливом. Глава региона подчеркнул: нехватка бензина — проблема общефедерального масштаба, поэтому работа ведется в тесной связке с Минэнерго РФ и штабом под руководством вице-премьера Александра Новака.Объем поставок бензина в область за последние трое суток увеличился — достигнуты договорённости с топливными компаниями.Владимирская область включена Минсельхозом в число приоритетных регионов по лимитам топлива для уборочной кампании.Благодаря совместной работе с ФАС удалось сдержать рост цен на сетевых АЗС в рамках рекомендованных лимитов. Очереди на заправках сократились — сегодня среднее время ожидания составляет от 20 до 40 минут.Прогноз погоды на 15 июля: гроза, ливень и до +27°СПо данным владимирских синоптиков, 15 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. С середины ночи и в первой половине дня по области пройдут грозы с дождём, местами сильным, ливнем. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с.Температурный фон: ночью столбики термометров покажут +12... +17°С, днем воздух прогреется до +22... +27°С. Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.Табачное подполье в Кольчугино: бизнес на 80 миллионов рублейПо данным следствия, 55-летняя местная жительница организовала масштабное производство и сбыт немаркированной табачной продукции. Общая стоимость изъятого товара оценивается почти в 80 миллионов рублей.Трагедия в Гусь-Хрустальном: пьяный водитель погубил 13-летнего школьникаТем временем продолжается расследование резонансного ДТП, потрясшего регион. Напомним: на загородной трассе в Гусь-Хрустальном районе 28-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, не справился с управлением на затяжном повороте и насмерть сбил 13-летнего подростка-велосипедиста.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .