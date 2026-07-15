Петушинский район принял сотни гурманов и ценителей конного спорта.

Прошедшие выходные в Петушинском районе пролетели незаметно, оставив массу приятных эмоций. Агротуристический комплекс «Богдарня» в очередной раз подарил гостям отличный праздник, где гармонично объединились русские традиции и высокая гастрономия.Здесь одновременно развернулись два крупных события. Опытные наездники на легендарных русских тройках из Вологодской, Костромской, Архангельской областей устроили зрелищное конное шоу. А любители изысканной еды с удовольствием дегустировали уникальные фермерские продукты на праздничной ярмарке «Сырный лев».