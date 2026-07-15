Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), Иви и телеканал «Россия» приступили к съемкам масштабного исторического сериала «Голицын» (18+) с Данилой Козловским в главной роли.

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), Иви и телеканал «Россия» приступили к съемкам масштабного исторического сериала (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается «Гус Гус Фильм» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).Сериал «Голицын» войдет в линейки Wink Originals и Сериалов Иви. Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала «Россия».Первые кадры со съемок: (копирайт — Wink/Иви/телеканал «Россия»)Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом молодой князь Лев Голицын впервые оказывается в Петербурге. Вернувшись из-за границы, он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем, и князя ждет непростой путь от родовитого аристократа до гордости нации. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать свое предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников. Однако князь Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.Данила Козловский, актер:«Я сразу отозвался внутренне на эту историю. Есть в ней что-то особенное и ни на что не похожее. Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца».Сергей Чекалов, режиссер-постановщик («Константинополь», «Бизон: Дело манекенщицы», «Запасный выход»):«В определенные исторические моменты возникает необходимость в том, чтобы страна узнала о своих героях. Поступок Льва Голицына сопоставим с героизмом, потому что он поднял престиж России на самый высокий уровень. Бескомпромиссная и одержимая любовь к своему делу и к русской земле — вот что меня потрясло во Льве Сергеевиче, когда я стал изучать его биографию. Он был предан своему делу и культуре, людям, стране, которых бесконечно любил. Время пришло, чтобы зритель о нем узнал, чтобы страна о нем узнала. Это наша гордость».Также в сериале заняты: Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие.О сериале «Голицын» (18+)Производство: «Гус Гус Фильм», при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»)Онлайн-кинотеатры: Wink, ИвиТелеканал: «Россия»Жанр: драмаКоличество серий: 8Режиссер-постановщик: Сергей ЧекаловАвтор сценария: Ясна НагдалиеваОператор-постановщик: Станислав ШарковХудожник-постановщик: Назик КаспароваПродюсеры Wink: Антон Володькин, Александр КосаримКреативный продюсер Wink.ru: Ксения СавельеваПродюсер Иви: Маргарита МиграноваГенеральные продюсеры телеканала «Россия»: Антон Златопольский, Михаил РоссолькоГенеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий ТабарчукКреативный продюсер «НМГ Студии»: Илья Кнапский, Мария ОгневаКреативный продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна КрутийВ ролях: Данила Козловский, Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Анастасия Красовская, Никита Тарасов, Воля Завитаев, Светлана Божатова, Лукерья Риммен, Полина Белова, Андрей Гальченко, Сергей Яценюк, Эврика Аллавердонц, Катерина Васильева, Кямран Агабалаев, Дирк Мартенс, Пьер Бурель, Андрей Некрасов, Рамиль Сабитов, Леон Тафара, Александр Серов-Останкинский, Сергей Барковский, Никита Худяков, Варвара Комарова, Владислав Ветров, Глеб Кулаков, Галина Кашковская, Мартин Кук и другие.Реклама.ПАО .ИНН 7707049388. 2W5zFJhWvNd