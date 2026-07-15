Госдума приняла важный закон, который поможет молодым специалистам сделать первый шаг в профессии. Речь идёт о правилах для стажировок — теперь они станут полноценной частью трудовой жизни.

Госдума приняла важный закон, который поможет молодым специалистам сделать первый шаг в профессии. Речь идёт о правилах для стажировок — теперь они станут полноценной частью трудовой жизни.Что это значит на практике? Выпускники вузов и колледжей смогут устроиться на стажировку по срочному договору — и получить реальный опыт работы под руководством наставника. Главное условие: договор надо заключить в течение года после выпуска, а сама стажировка продлится не больше шести месяцев.Работодатель обязан будет назначить стажёру наставника. Если стажёр уйдёт на военную службу, действие договора приостановят — так права молодого специалиста будут защищены. А если после стажировки человек останется работать в той же компании, ему не придётся проходить испытательный срок.Стажёры получат все положенные гарантии: зарплату не ниже МРОТ, оплату больничного, а также трудовой стаж и пенсионные права. Проходить стажировку смогут не только выпускники, но и студенты — в свободное от учёбы время.Закон начнёт работать с 1 марта 2027 года.Депутат Государственной думы Игорь Игошин так прокомментировал принятие закона: «Этот закон — важный шаг навстречу молодёжи. Мы даём выпускникам реальный шанс проявить себя, получить первый профессиональный опыт и уверенно начать трудовой путь. Защита прав стажёров — это инвестиции в будущее нашей страны».