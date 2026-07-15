Уголовное дело предстоит рассмотреть по существу Кольчугинскому городскому суду.

Кольчугинская прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который ради денежной выгоды передал свои платежные средства посторонним лицам. Его обвиняют в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом электронных средств платежа.В октябре прошлого года фигурант у одного из городских магазинов согласился на предложение незнакомца оформить банковские карты за вознаграждение. Мужчина не стал задумываться о последствиях и передал реквизиты злоумышленникам. Вскоре выяснилось, что карты использовались для совершения мошенничества: преступники обманули жителя другого региона на сумму свыше 200 тысяч рублей, продавая ему несуществующие спортивные товары.Обвиняемый полностью признал свою вину.