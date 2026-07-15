Приговор в законную силу не вступил.

Суздальский районный суд вынес приговор 4 жителям региона, признав их виновными в незаконном поиске археологических предметов на территории охраняемого культурного наследия.В августе 2022 года житель поселка Садовый с двумя приятелями, вооружившись металлоискателями, отправился на «Селище «Гнездилово-2»» (X-XIII века). Без разрешения они раскопали землю, повредив культурный слой и изъяв старинные украшения, монеты и предметы быта. В сентябре того же года тот же мужчина, но уже с отцом и другим приятелем, совершил аналогичное преступление.Найденные артефакты, датируемые IX-XV веками, изъяли у злоумышленников и передали в фонд Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Помимо этого, «копатели» нанесли государству ущерб на сумму свыше 370 тысяч рублей.Суд оштрафовал каждого виновного на суммы от 90 до 150 тысяч рублей, конфисковал металлоискатели и лопаты, а также обязал возместить ущерб в полном объеме. Дело еще одного «копателя» выделено в отдельное производство.