Владимиро-Суздальский музей-заповедник 19 июля вновь станет площадкой для одного из самых колоритных летних событий — ежегодный XXIII «Праздника Огурца».

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 19 июля вновь станет площадкой для одного из самых колоритных летних событий — ежегодный XXIII «Праздника Огурца». В прошлом году праздник посетили больше 13 тысяч гостей.В этом году центральной темой фестиваля выбран «вкус» — как гастрономический, так и культурный. Посетителей ждет насыщенная программа, сочетающая фолк-музыку, гастрономические эксперименты и игровые активности на свежем воздухе.Одним из главных событий станет гастрономический проект «Повара на колесах», в рамках которого российские и зарубежные шеф-повара сразятся в кулинарных батлах. Они представят авторские блюда с отсылками к огуречной тематике. Кулинарные зоны дополнят традиционные гастроряды, где можно будет попробовать локальные блюда и классические соленья.В рамках игровых зон фестиваля появятся активности от Яндекс 360. Здесь гостям предложат собрать свой реальный и виртуальный огуречный урожаи, в том числе и на виртуальном Диске, где сохранятся все самые яркие и эмоциональные мгновения праздника. Гостей встретят на «Огурсепшене», где выдадут персональную «банку» для сбора огурцов-штампов. Получить их можно за участие в интерактивных зонах: например, за фото внутри гигантской стеклянной банки с огурцами, прохождение «огуречного» забега в мешках, ловлю на удочку разноцветных огурцов в бассейне-бочке. Отдохнуть получится в специализированной «Огурчил-зоне» — мягком пространстве для отдыха с лежаками в форме огурцов.Музыкальную программу возглавит петербургский коллектив SETTLERS, который погрузит гостей в атмосферу народных гуляний с хороводами и живыми танцами. В течение дня на сцене выступят проект VAREVO с фольклором в современной аранжировке, дуэт VDOME с авторским переосмыслением народных песен, ансамбль ТОЛОКА, который проводит экспедиции по деревням России и находит редкие и мало кому известные песни, а также фолк-группы РЕПА и ХВОЯ. Их выступления станут живым доказательством того, как традиция и современность могут превращаться в яркие и необычные образы, котоыре могут быть интересными и в XXI веке.. Также на празднике своими руками можно будет сделать старинный оберег Акилу-огуречника — куклу из натурального, неокрашенного льна и семян горчицы. Семена горчицы здесь не случайны: именно благодаря этой специи соленые огурцы становятся хрустящими, ароматными и долго сохраняют вкус. Детям и их родителям будет интересно попробовать старинные игры или покачаться на круглых качелях на площадке «Игорница». А для тех, кто хочет не просто участвовать, но и увезти с собой кусочек праздника, будет работать ярмарка ремесел с изделиями ручной работы.Реклама. ООО "Яндекс”. ИНН 7736207543. 2W5zFHPqrnC