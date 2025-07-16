Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

В Петушинском районе Владимирской области на берегу реки Клязьма обнаружено тело погибшей женщины. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, 15 июля около 18:30 сотрудники полиции обнаружили тело в районе деревни Крутово. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства ее смерти.В связи с этим трагическим происшествием, МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. С начала купального сезона на водоемах Владимирской области уже погибло 12 человек.Спасатели призывают купаться только в специально оборудованных местах, где дно проверено и дежурят спасатели. Необходимо избегать купания в местах, не предназначенных для этого, не употреблять алкогольные напитки во время купания. Алкоголь негативно влияет на координацию и самоконтроль. Не допускать купание детей младше 18 лет без присмотра взрослых.