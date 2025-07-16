В отношении 41-летней жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело.

В отношении 41-летней жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело. Гражданку обвиняют в краже средств с банковского счёта. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в начале июля в региональной столице. Фигурантка распивала алкоголь вместе с приятельницей. Во время застолья обвиняемая незаметно похитила у подруги две банковские карты, которые затем использовала для оплаты покупок в магазинах. В общем счёте гражданка потратила свыше 26 тыс. рублей.В настоящий момент жительница Юрьев-Польского находится под подпиской о невыезде.