Владимирские полицейские-кинологи ищут нового хозяина для служебной собаки Агаты.

Владимирские полицейские-кинологи ищут нового хозяина для служебной собаки Агаты. Об этом сообщила УМВД России по региону.Немецкой овчарке 7 лет. Долгие годы она была верным напарником стражей порядка, но сегодня пришла пора выйти на заслуженный отдых.«Предложить свою кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону ОРОиКПиО УМВД России по городу Владимиру: 8 (4922) 53-08-03», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.