В заседании примут участие общественные деятели, ученые, эксперты Китая, Индии, Таджикистана, Марокко, Беларуси, Шри-Ланки.

26 июля 2025 года во Владимире по адресу ул.Горького, д.59А состоится заседание международного дискуссионного клуба «Диалог». Тема заседания: «Мировые проблемы экологии, обеспечения экологической безопасности, культуры водопользования и борьбы с засухой на международном уровне».В заседании примут участие общественные деятели, ученые, эксперты Китая, Индии, Таджикистана, Марокко, Беларуси, Шри-Ланки.Ключевыми спикерами станут представители органов государственной власти, общественные деятели, такие как Александр Вячеславович Федоров - заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Олег Викторович Новицкий - российский космонавт, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, Герой Российской Федерации (принял участие в съемках художественного фильма «Вызов» на Международной космической станции), Абдухалил Давлатали Гафурзода – заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи, полномочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в парламентской Ассамблее ОДКБ.Клуб «Диалог», образованный в ноябре 2022 года, рассматривается авторитетной международной площадкой для обсуждения вопросов социально-экономических, гуманитарных, научных, образовательных, культурных аспектов общества. Открытое общение между участниками Клуба позволит обсудить актуальные вопросы на международном уровне, перенять положительный опыт коллег, укрепить стратегическое партнерство между странами, определить направления развития взаимовыгодного многопланового сотрудничества.По результатам заседания Клуба обсуждаемые проблемы и пути их решения в качестве предложений будут переданы органам исполнительной власти.