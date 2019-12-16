Эксперты рассказали, сколько денег россияне готовы тратить на покупку продуктов. По данным , жители страны регулярно отдают 30,2% своего бюджета. При этом наименьшая доля расходов на еду у ..

Эксперты рассказали, сколько денег россияне готовы тратить на покупку продуктов. По данным , жители страны регулярно отдают 30,2% своего бюджета.При этом наименьшая доля расходов на еду у граждан Люксембурга. На Украине люди тратят на продукты больше всех: они отдают половину своего бюджета, сообщает телеканал "".