В течение пяти лет в Москве будет проведен капитальный ремонт 135 поликлиник. При этом работы не будут мешать приему пациентов.

В течение пяти лет в Москве будет проведен капитальный ремонт 135 поликлиник. При этом работы не будут мешать приему пациентов.О планах отремонтировать треть столичных клиник в ходе круглого стола по теме "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что перед городом стоит задача улучшения материальной базы поликлиник.При этом значительная часть фонда находится в хорошем состоянии. "Но полная ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте", – заметил столичный градоначальник.По его словам, задача непростая, потому как это нужно делать, не прекращая прием пациентов. К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно", – подчеркнул Собянин.Ремонт поликлиник Москвы будет проводиться в рамках работы по приведению их к новому стандарту. По словам градоначальника, решить эти задачи за год невозможно. "Я надеюсь, что в основном мы выйдем на новый уровень в течение ближайших трех-пяти лет", – заметил мэр Москвы.Собянин подчеркнул, что руководство города будет двигаться в этом направлении как можно быстрее. "Москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена, поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается", – добавил он.Также, по словам столичного градоначальника, в ряде поликлиник города будет заменено оборудование. Ранее учреждения уже получали современные аппараты, однако с того момента прошло порядка семи-восьми лет, в связи с чем возникла потребность обновления."Часть оборудования надо докупить до нового стандарта, чтобы этому стандарту соответствовали и филиальная сеть, и головные клиники. Это масштабная задача на три-четыре года", – подчеркнул Сергей Собянин.Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, в ближайшее время капитальный ремонт ждет 135 поликлиник города. Главным образом это касается зданий, построенных 50-70 лет назад. Уже сейчас ведется формирование зонирования учреждений, чтобы пациентам было удобно посещать врачей, в тем – комфортно их принимать.Кроме того, разработан план дооснащения клиник необходимым оборудованием, таким как аппараты УЗИ, эндоскопическая техника, холтеры для мониторинга артериального давления, рентген-комплексы и маммографы. На этот процесс отводится пять лет.Также в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, а для пациентов и врачей будет сформировано комфортное пространство. В зданиях будут созданы условия, необходимые для размещения медицинского оборудования, в том числе и "тяжелой техники".Преобразятся поликлиники и внешне – фасады отремонтированных зданий будут оформлены с учетом архитектурных особенностей районов, в которых они находятся. Также программа подразумевает благоустройство территорий клиник: ландшафтный дизайн, обустройство спортивных площадок и зон отдыха, а также разделение пешеходных и транспортных зон.