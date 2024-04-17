Помните классические фильмы СССР? Проверьте свои знания и узнайте, как много вы знаете об этих фильмах! Этот интересный тест отправит вас в эпоху самых веселых, ярких фильмов. Сможете ли вы вспомнить известных персонажей, цитаты и сцены из этих любимых фильмов?

Помните классические фильмы СССР? Проверьте свои знания и узнайте, как много вы знаете об этих фильмах! Этот интересный тест отправит вас в эпоху самых веселых, ярких фильмов. Сможете ли вы вспомнить известных персонажей, цитаты и сцены из этих любимых фильмов?1. В каком году был выпущен фильм "Служебный роман" (12+)?А) 1960Б) 1977В) 1991Г) 19852. Как называется фильм, где рифмами разговаривают персонажи?А) "Кавказская пленница" (12+)Б) "Трое из Простоквашино" (6+)В) "Кин-дза-дза" (12+)Г) "Завтрак на траве" (6+)3. Как называлось движение, которое возникло в советском кинематографе в конце 1950-х годов?А) Мы киношникиБ) КиновоскрешениеВ) Новая волнаГ) Киноискусство XXI века4. Кто из перечисленных актеров не исполнял главную роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" (12+)?А) Андрей МягковБ) Алексей БаталовВ) Юрий ЯковлевГ) Олег Басилашвили5. Как называется фильм, снятый по мотивам рассказов Ильи Ильфа и Евгения Петрова?А) "Бриллиантовая рука"(16+)Б) "Кавказская пленница" (12+)В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12+)Г) "Двенадцать стульев" (12+)6. Комедия о контрабандистах и честном советском гражданине, основанная на реальных событияхА) "Контрабанда" (16+)Б) "Бриллиантовая рука" (16+)В) "Спортлото – 82" (12+)Г) "Золотой теленок" (6+)7. "Тренируйся лучше на..."А) СебеБ) БываломВ) На соседяхГ) Кошках8. На каком инструменте играл Зайцев–Крамаров в фильме "Тайна железной двери" (6+)?А) На роялеБ) На гитареВ) На аккордеонеГ) На трубеПравильные ответы (проверьте, насколько вы истинный любитель советского кино):1. — Б) 19772. — В) "Кин-дза-дза" (12+)3. — В) Новая волна4. — Б) Алексей Баталов5. — Г) "Двенадцать стульев" (12+)6. — Б) "Бриллиантовая рука" (16+)7. — Г) Кошках8. — Б) На гитаре