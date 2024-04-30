Жителей Владимирской области приглашают присоединиться к массовому субботнику по расчистке от...

Жителей Владимирской области приглашают присоединиться к массовому субботнику по расчистке от мусора берега Нерли1 мая 2024 года жители прибрежных сёл: Троица-Берег, Красное, Кидекша, Новоселка-Нерльская, Абакумлево, а также всех неравнодушных жителей региона приглашаются к массовому субботнику по расчистке от мусора берега и поймы реки Нерль.Экологическое мероприятие проходит в рамках Всероссийский природоохранной акции "Вода России".В этом году очень много мусора принесло разливом. Пластик, стекло, полиэтилен и другие отходы вперемешку с сеном, обломками кустарников и деревьев. Все это надо убрать перед началом летнего купального сезона, сообщается в группе "ВКонтакте" ОЭК Суздаль"Старт акции в Кидекше: 1 мая с 12:00. Сбор на ул. Старая в 12:00.В других населенных пунктах время начала регулируется старостами и ответственными лицами.Телефон для справок: 8 904 650 3547Фото: Общественный экологический контроль по Владимирской области