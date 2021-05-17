Художественный фильм Турист о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике станет отличной рекламой России на Африканском континенте, считает писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Художественный фильм "Турист" о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике станет отличной рекламой России на Африканском континенте, считает писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.Речь идет о картине исполнительного продюсера Генриха Кена, который постарался максимально правдиво передать произошедшие в конце 2020 года события в ЦАР. Конгломерат группировок «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) под руководством экс-президента Франсуа Бозизе напал на Банги с целью госпереворота, однако атаку успешно отразили правительственные вооруженные силы (FACA), подготовленные специалистами из России.Кинолента рассказывает о судьбе главного героя фильма — офицере из РФ по прозвищу Турист. Военнослужащий прибыл в республику в составе группы инструкторов по официальному приглашению властей для обучения рекрутов.Он не ожидал, что ему придется взять оружие в руки, однако сложившаяся ситуация вынуждает его встать на защиту мирного населения.Основой для фильма стали реальные события, произошедшие в республике. Дмитрий Пучков заявил, российские инструкторы находятся в ЦАР в соответствии с действующим законодательством, что благоприятно скажется на сотрудничестве Москвы и Банги.«Это положительно повлияет на дружественные отношения двух государств», — сказал он.В настоящее время в Африке ведется борьба за влияние. США, Франция и ряд других западных стран спешат заключить госконтракты для реализации личных планов в регионе. Однако успешная миссия по подготовке правительственной армии ЦАР и последующее отражение атаки боевиков и наемников CPC позволила РФ зарекомендовать себя как надежного партнера в области военной поддержки.«В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте», — подытожил Пучков.Премьерный показ картины в России состоится 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40 по местному времени. Кинолента получила категорию «18+». В Сети уже появился официальный трейлер фильма.