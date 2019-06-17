Московский кредитный банк вместе с Роснефтью запустил для физических лиц сервис оплаты топлива через мобильное приложение. Услугой могут воспользоваться клиенты 96 многофункциональных автозаправочных комплексов, работающих под брендом BP в Москве и области.

Московский кредитный банк вместе с "Роснефтью" запустил для физических лиц сервис оплаты топлива через мобильное приложение. Услугой могут воспользоваться клиенты 96 многофункциональных автозаправочных комплексов, работающих под брендом BP в Москве и области.Мобильное приложение "Мир Привилегий" работает наплатформах iOS и Android. Оно будет доступно не только клиентам МКБ, но идругих российских кредитных организаций."Мир Привилегий" – инновационный продукт,использующий новейшие цифровые технологии. Теперь оплатить топливо можно не выходя из автомобиля.Чтобы зарегистрироваться в мобильном приложении пользователюнеобходимо ввести реквизиты банковской карты, с которой будут списыватьсясредства в счет оплаты. Для покупки клиенту достаточно открыть приложение иотсканировать QR-код на топливно-раздаточной колонке.После окончания заправки в приложении появится транзакция.Пользователю нужно нажать кнопку и подтвердить оплату банковской картой.После этого на смартфон клиента придет сообщение со ссылкой на фискальный чек,который необходимо показать заправщику.На весь процесс оплаты уйдет не более нескольких секунд. Припокупке топлива через мобильное приложение участники программы лояльности "BPClub" могут накапливать баллы."Роснефть" обладает крупнейшей заправочной сетью вРоссии. Одной из целей компании является цифровизация и ускоренное развитие врамках стратегии "Роснефть-2022".Весной этого года компаниязапустила первый в нашей стране сервис виртуальной оплаты топлива для корпоративныхклиентов. Приложение "РН-Карт" доступно для смартфонов на платформах iOS иAndroid.Московский кредитный банк – универсальная коммерческаякредитная организация, предоставляющая полный комплекс банковских услуг длякорпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденныйЦентробанком России список системно значимых кредитных организаций.На первый квартал 2019 года МКБ входит в топ-3 частныхбанков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100".Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими имеждународными агентствами.