Вечером 16 июля близ деревни Крутово в Петушинском районе спасатели выловили из реки Клязма третье тело за два дня. В министерстве безопасности Владимирской области сообщили, что это труп

Вечером 16 июля близ деревни Крутово в Петушинском районе спасатели выловили из реки Клязма третье тело за два дня. В министерстве безопасности Владимирской области сообщили, что это труп сына семейной пары, тела которых были обнаружены ранее. По информации министерства, трагедия произошла еще 13 июля – утонули три человека: муж, жена и их 33-летний сын. «Тело