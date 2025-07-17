ДТП с комбайном и автобусом, перевозившем 20 рабочих, произошло под Муромом, рано утром 17 июля. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД области. Около 7:40 водитель комбайна при

ДТП с комбайном и автобусом, перевозившем 20 рабочих, произошло под Муромом, рано утром 17 июля. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД области. Около 7:40 водитель комбайна при выезде с прилегающей территории врезался в ехавший по дороге автобус. Судя по фото, удар был достаточно сильный – из автобуса вылетело несколько окон. Но, к счастью, никто не