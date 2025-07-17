Житель Владимирской области добился через суд компенсации за срыв сроков поставки пластиковых окон. Он заплатил компании «Окна Маркет 33» 140 тысяч рублей еще в августе 2024 года, но окна так и

Житель Владимирской области добился через суд компенсации за срыв сроков поставки пластиковых окон. Он заплатил компании «Окна Маркет 33» 140 тысяч рублей еще в августе 2024 года, но окна так и не получил. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области. Согласно договору, товар должны были привезти до 20 сентября, но сроки нарушили. Мужчина обратился в