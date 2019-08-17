В Сети появился снимок певицы Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным. Мнения поклонников разделились.

В Сети появился снимок певицы Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным. Мнения поклонников разделились.В фанатском аккаунте Примадонны появилась фотография, сделанная во время семейного отпуска. В кадре загоревшие Алла Пугачева и Максим Галкин широко улыбаются на камеру. "Любовь", – гласит подпись к снимку.Один из поклонников отметил, что на этой фотографии Примадонна и юморист похожи на родственников. "Бабушка и внук", – написал он. С ним согласились многие пользователи.Другие подписчики усомнились в подлинности снимка. "Вот это фотошоп! Браво мастеру! Алла выглядит моложе Макса! Хотя если верить наблюдениям, супруги становятся с годами похожими", – заявил один из комментаторов.Материал дополняется.