Призыв партий отказаться от участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приведет к потере ими голосов, считает политолог.

Призыв партий отказаться от участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приведет к потере ими голосов, считает политолог.В России стартовали выборы в Государственную Думу восьмого созыва. Они продлятся до воскресенья, 19 сентября. Граждане могут сделать свой выбор на избирательных участках или принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).Кстати, некоторые партии призывали своих избирателей отказаться от онлайн-голосования, что очень напрасно. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что они не получат всех возможных голосов на выборах. По его мнению, участники ДЭГ поддержат в основном те партии, которые мотивировали граждан голосовать онлайн.Чеснаков привел в пример КПРФ, члены которой негативно высказывались о ДЭГ. По словам эксперта, многие избиратели этой партии были готовы голосовать онлайн. Политолог считает, что такой консерватизм ударяет по КПРФ, которая, казалось, двигается в ногу со временем."Получается, что Компартия выступает как анархичная структура против самой современной процедуры", – сделал вывод Чеснаков.Политолог не исключил, что члены КПРФ будут активно выступать против результатов выборов в Госдуму. Он считает такие поступки часть модели поведения Компартии.Ранее "Дни.ру" о том, что в первые часы проголосовали онлайн уже 350 тысяч человек. За ходом ДЭГ следят наблюдатели и члены трех участковых комиссий.