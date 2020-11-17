Госдума на пленарном заседании во вторник, 17 ноября, приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Важно, чтобы нормативно-правовой акт решал проблемы граждан, права на ошибку нет, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 17 ноября, приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Важно, чтобы нормативно-правовой акт решал проблемы граждан, права на ошибку нет, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Законопроект был всесторонне изучен и сейчас представляется возможность выслушать все позиции всех сторон, отметил Володин. Все замечания и предложения будут учтены при рассмотрении документа во втором чтении, сказал спикер."Поэтому требуется принятие постановления, с тем, чтобы снять вопросы, снять противоречия и во втором чтении, с учетом принятого постановления мы могли бы рассматривать законопроект в доработанном виде, а сейчас выносится концепция этого законопроекта", – сказал председатель нижней палаты в ходе пленарного заседания."Правильно было бы высказаться от фракций, послушать содокладчиков, потом попросить зампреда правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина прийти во фракции, встретиться, поговорить. Ему нужны единомышленники в Думе, этот законопроект заложит основы градостроительной политики на десятилетия", – отметил спикер Госдумы.Рассматриваемый законопроект должен решить проблемы граждан, права на ошибку нет, указал Володин. В предыдущие дни главы комитетов работали над проектом постановления. Сегодня все позиции учтены, по ряду ключевых вопросов стороны пришли к консенсусу, уточнил Володин.В ходе обсуждения депутаты высказывали опасения, что чиновники будут устанавливать механизмы, выгодные застройщику. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что интересы граждан будут защищены на двух этапах: собрании собственников и публичных слушаниях по градостроительным решениям. "Я сомневаюсь, что руководитель муниципалитета примет решения вопреки мнению жителей. Жители абсолютно защищены", – сказал он.Согласно законопроекту, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. На основе этих программ субъекты будут принимать решения о комплексном развитии территорий, где расположены многоквартирные жилые здания.Главная цель законопроекта – ускорить расселение ветхого и аварийного жилья. Вхождение в программу КРТ – возможность, а не обязанность, подчеркивается в нормативно-правовом акте.