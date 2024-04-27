Во время проверки правоохранители выявили массу нарушений в учреждениях дошкольного образования города Кольчугино

Во время проверки правоохранители выявили массу нарушений в учреждениях дошкольного образования города Кольчугино. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Так, в некоторых детсадах были обнаружены повреждения на стенах и потолках пищеблоков. На складах для хранения продуктов отсутствовали приборы для измерения влажности, а разделочные доски имели трещины.Кроме того, в медкабинетах не было необходимого оборудования, а у отдельных лекарственных препаратов истёк срок годности.«По результатам проверки прокурором заведующим детскими образовательными учреждениями внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.