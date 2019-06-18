Герцог Сассекский долгое время был влюблен в американскую актрису Дженнифер Энистон. Однако голливудская звезда не испытывала к принцу Гарри таких же чувств.

Герцог Сассекский долгое время был влюблен в американскую актрису Дженнифер Энистон. Однако голливудская звезда не испытывала к принцу Гарри таких же чувств.Английский писатель Иэн Халперин рассказал, что принц Гарри влюбился в звезду сериала "Друзья", когда увидел ее на обложке GQ в 2009 году. Благодаря знакомым ему удалось раздобыть номер американской актрисы, и он стал отправлять ей любовные сообщения."Принц Гарри был безумно влюблен в Дженнифер Энистон на протяжении нескольких лет. Он рассказал друзьям, что встретил настоящую принцессу. Когда внук королевы получил ее номер, то стал присылать ей любовные сообщения, которые сопровождал смайликами", – отметил литератор.Голливудская актриса знала о чувствах принца Гарри. Однако она так и не смогла ответить ему взаимностью. Причиной стала большая разница в возрасте – сын принца Чарльза был младше артистки на 16 лет, передает Express.co.uk.Позднее представитель звезды сериала "Друзья" прокомментировал эту информацию. По его словам, никогда не пытался ухаживать за актрисой.Напомним, что в начале мая этого года в семье герцога и герцогини Сассекских произошло прибавление. Сейчас новоиспеченные родители стараются проводить как можно больше времени рядом с маленьким наследником. Меган Маркл приступит к официальным обязанностям лишь через несколько месяцев.