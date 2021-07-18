Украинским гражданам следует быть готовыми к не лучшему сценарию по газопроводу Северный поток – 2.

Украинским гражданам следует быть готовыми к не лучшему сценарию по газопроводу "Северный поток – 2".Об этом заявил бывший посол Киева в Соединенных Штатах и Франции Олег Шамшур. По его словам, ввиду нулевого влияния переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и американского президента Джо Байдена на место Украины в ситуации вокруг строительства "Северного потока – 2" украинским гражданам стоит быть реалистами.Дипломат подчеркнул, что немецкий и американский лидеры в ходе саммита лишь обозначили противоречия в позициях в вопросе строительства газопровода, а Украина получила только абстрактные обещания.При этом Шамшур выразил полную уверенность в том, что Киев имеет шанс остановить строительство магистрали, если США или Евросоюз введут новые санкции.Здесь, добавил посол, дальнейшее развитие ситуации зависит только от решений ключевых игроков. Он также отметил, что на сегодняшний день он не видит соответствующего желания со стороны США или ЕС. Здесь, по словам Шамшура, преобладают восстановление трансатлантических отношений и диалог с Германией.Канцлер Германии в ходе пресс-конференции с главой Белого дома предупредила Россию о мерах, которые будут приняты в случае прекращения транзита газа через украинскую территорию. Президент США, в свою очередь, отметил, что у них с Ангелой Меркель есть разногласия в ситуации с "Северным потоком – 2".При этом вскоре после встречи Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что канцлер вежливо отказалась обсуждать "Северный поток – 2".