Владимирская область стала одним из немногих регионов, продемонстрировавших серьезный экономический рост за последние годы. Об этом губернатор Александр Авдеев доложил Президенту России

Владимирская область стала одним из немногих регионов, продемонстрировавших серьезный экономический рост за последние годы. Об этом губернатор Александр Авдеев доложил Президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле 18 июля. По словам главы региона, за три с половиной года валовой региональный продукт вырос более чем на треть и к концу 2024 года может достичь