Игра на вечер. помогает после тяжелого трудового дня: вам понадобится: один человек (вы сами), ванна с натянутыми над ней веревками для сушки белья, колготки.
Как играть? надеваете колготки - попой на голову, залезаете в ванну, встаете в ней в полный рост, ноги (колготочные не свои) забрасываете на веревки для сушки белья.
Медленно трогаетесь с места. делаете несколько шагов вперед. Вы тролейбус!
Если при этом надеть лыжи- получается трамвай.
Если при этом надеть лыжи и налить в ванну воды, получается речной трамвай.
А если в ванну с водой уронить включенный фен, то получится электричка!
А если выключить свет, и надеть налобный фонарик, то вы метро! Приятного вечера!!! !!! !!! !!! !!!
еще анекдот!