В пятницу, 18 июля, президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

В пятницу, 18 июля, президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Руководитель региона доложил главе государства о социально-экономическом развитии территории.Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин отметил в своём : «Все вопросы, которые обсуждались на встрече Кремле, приняты мной как задачи для депутата Госдумы от региона. Продолжаем работу – в одной команде»Парламентарий также подчеркнул, что активное промышленно-экономическое развитие региона-33, на котором в своем докладе остановился губернатор, положительно влияет на уровень жизни граждан.— Созданы три индустриальных парка, три промтехнопарка, пять промышленных кластеров. Особые экономические зоны «Владимир» и «Доброград», где уже работают 16 резидентов и еще семь готовятся к запуску производств. Это новые рабочие места, новые налоговые поступления и, в конечном счете, новые возможности для региона и жителей. Прямая связь – с ростом зарплаты и инфраструктурными проектами, – уверен Говырин.В ходе встречи Александр Авдеев попросил Владимира Путина помочь со строительством нового моста через Клязьму и Центра спортивной борьбы во Владимире. Глава государства поручил правительству проработать вопрос федерального финансирования этих проектов.— Для наших борцов и для меня лично как президента Федерации дзюдо Владимирской области строительство Центра спортивной борьбы – это очень хорошая и долгожданная новость, – прокомментировал Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области.