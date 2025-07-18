Рабочие заканчивают покраску радиаторов системы отопления. Впереди еще замена перил на лестнице, установка мебели и оборудования. Ремонтные работы в 26 школе продолжаются. Образовательное

Рабочие заканчивают покраску радиаторов системы отопления. Впереди еще замена перил на лестнице, установка мебели и оборудования. Ремонтные работы в 26 школе продолжаются. Образовательное учреждение готовится к учебному году, 1 сентября школьники должны вернуться в родные стены. Напомним, городская администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с фирмой-подрядчиком, задержка по срокам выполнения была более 7 месяцев. Сейчас