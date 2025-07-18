Значит так. Представьте себе институт, экзамен, сидит значит препод (П) и валит студента (С).
(П) - ... все два, давайте зачетку.
(С) - Подождите Профессор, а хотите я покажу вам силу своих мозгов, давайте я за тройку головой ... ну например парту проломлю...
(П) - ??? Ну попробуйте
Студент напрягается... БУМ... парта пополам...
(П) - М-да... ну ладно, раз обещал...
(С) - (с энтузиазмом) а можно за четверку стену пробить???
(П) - (глазки загорелись) Ну... попробуйте ...
Студент в полном напряге... разбег... удар... дырка в стене...
(П) - ?!?!?! Ну раз обещал...
(С) - А можно за пятерку я на вас одеколоном нассу???
(П) - Ну попробуйте...
Студент отливает прям на (П), застегивает ширинку...
(С) - (с улыбкой) вот ...
Препод обнюхивается...
(П) - Странно ... мо
еще анекдот!