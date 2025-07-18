Жители кольчугинской девятиэтажки дождались запуска лифтов после капремонта. В начале июля «Шестой канал» рассказывал про очередной лестничный марафон во Владимирской области. Дом №8 на

Жители кольчугинской девятиэтажки дождались запуска лифтов после капремонта. В начале июля «Шестой канал» рассказывал про очередной лестничный марафон во Владимирской области. Дом №8 на площади Ленина в городе Кольчугино в 2024-м вошел в региональную программу капитального ремонта по замене лифтов. Работы должны были начаться еще 3 октября прошлого года, но подрядчик приступил к ним лишь в