В Меленковском районе прокуратура встала на защиту прав местного жителя, который в детстве остался без родительской опеки.

В Меленковском районе прокуратура встала на защиту прав местного жителя, который в детстве остался без родительской опеки. Об этом рассказала регионального ведомства.Отец молодого человека умер, а мать лишили родительских прав. Юноша стал сиротой, и по закону по достижению 18 лет ему должны были предоставить собственное жильё. Однако у гражданина до сих пор нет своей крыши над головой, и он вынужден проживать в квартире приёмной матери.«Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Меленковского муниципального округа предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилищного фонда», – говорится в сообщении пресс-службы.