В Юрьев-Польском районе прокуратура во время мониторинга Сети обнаружила 4 сайта, на которых свободно размещалась информация об изготовлении взрывчатых веществ.

В Юрьев-Польском районе прокуратура во время мониторинга Сети обнаружила 4 сайта, на которых свободно размещалась информация об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщила регионального ведомства.Прокурор обратился в суд, который удовлетворил исковое заявление в полном объёме. Опубликованные на сайтах сведения признаны запрещёнными к распространению.«Доступ к сайтам заблокирован», – отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.