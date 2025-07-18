В региональной столице в ближайшую субботу, 19 июля, состоится фестиваль «Владимирская вишня».

В региональной столице в ближайшую субботу, 19 июля, состоится фестиваль «Владимирская вишня». Во время проведения мероприятия в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщила мэрии.Так, с 10.00 до 21.00 запретят проезд по улице Спасской (от Большой Московской до Георгиевской) и по улице Козлов вал (от Большой Московской до дома №2).«Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям – о своевременном выборе путей объезда», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Владимира.