Во Владимире суд на 70 суток приостановил деятельность кафе «Серебряная подкова».

Во Владимире суд на 70 суток приостановил деятельность кафе «Серебряная подкова». Об этом сообщила регионального Управления Роспотребнадзора.В заведении общественного питания прошла внеплановая проверка, поводом для которой стало экстренное извещение о случаях отравления жителей, питавшихся в кафе.Во время выездного мероприятия специалисты выявили ряд серьёзных нарушений. В частности, было установлено, что занятые приготовлением пищи работники не прошли обязательные медосмотры. Сотрудники не надевали одноразовые перчатки при выкладке и порционировании готовых блюд. В кафе отсутствовало отдельное холодильное оборудование для хранения готовых блюд и заготовок. Кроме того, в продукции были выявлены бактерии.«Таким образом, вышеуказанные нарушения не обеспечивают безопасность готовой продукции в процессе её производства и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», – говорится в сообщении пресс-службы.