Во Владимире суд на 70 суток приостановил деятельность кафе «Серебряная подкова».
Во Владимире суд на 70 суток приостановил деятельность кафе «Серебряная подкова». Об этом сообщила регионального Управления Роспотребнадзора.
В заведении общественного питания прошла внеплановая проверка, поводом для которой стало экстренное извещение о случаях отравления жителей, питавшихся в кафе.
Во время выездного мероприятия специалисты выявили ряд серьёзных нарушений. В частности, было установлено, что занятые приготовлением пищи работники не прошли обязательные медосмотры. Сотрудники не надевали одноразовые перчатки при выкладке и порционировании готовых блюд. В кафе отсутствовало отдельное холодильное оборудование для хранения готовых блюд и заготовок. Кроме того, в продукции были выявлены бактерии.
«Таким образом, вышеуказанные нарушения не обеспечивают безопасность готовой продукции в процессе её производства и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», – говорится в сообщении пресс-службы.