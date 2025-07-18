На территории Владимирской области числятся 2,5 тыс. нетрудоустроенных граждан.

На территории Владимирской области числятся 2,5 тыс. нетрудоустроенных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства труда и занятости населения.В настоящий момент местные работодатели разместили более 20 тыс. вакансий на портале «Работа России». Больше всего сотрудников требуется на предприятиях обрабатывающей промышленности и в госучреждениях. Также нужны люди в сферах торговли и транспорта.«В среднем процесс трудоустройства занимает 2,5 месяца. Молодёжь от 16 до 29 лет устраивается на работу в среднем за 2 месяца», – говорится в сообщении пресс-службы.