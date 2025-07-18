На коллегии регионального Минтруда подвели итоги первого полугодия. В службе занятости сегодня зарегистрированы 2,5 тыс. человек. В среднем на трудоустройство уходит 2,5 месяца, у молодежи –

На коллегии регионального Минтруда подвели итоги первого полугодия. В службе занятости сегодня зарегистрированы 2,5 тыс. человек. В среднем на трудоустройство уходит 2,5 месяца, у молодежи – два. Благодаря нацпроекту «Кадры» растет уровень занятости среди молодежи – он составляет 72,2%, сообщают в региональном Правительстве. Выпускникам предлагают стажировки с оплатой, а работодателям компенсируют затраты на наставников. Прокомментируйте