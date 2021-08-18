На территории поликлиник, открывшихся после капитального ремонта, появились зеленые зоны.

На территории поликлиник, открывшихся после капитального ремонта, появились зеленые зоны.В Москве действует специальный стандарт для реконструкции поликлиник. Согласно новым правилам, после капитального ремонта медицинские учреждения должны соответствовать мировому уровню. В российской столице продолжается масштабная программа по строительству и модернизации объектов здравоохранения.В программу реконструкции на данный момент включены 137 поликлиник, что составляет примерно треть столичного фонда. Ремонт 53 городских поликлиник планируется завершить к началу следующего года. Еще 23 медучреждения уже готовы принимать посетителей. Они оборудованы по последнему слову техники и полностью соответствуют московским стандартам.Меж тем, городские власти стремятся предоставить москвичам не только качественное медицинское обслуживание, но и благоустроенные территории. Вокруг новых поликлиник появились зеленые зоны. Рядом с медучреждениями разбили более шести гектаров газона и высадили свыше трех тысяч деревьев и кустарников. Специалисты подбирали растения, которые не вызовут аллергической реакции у посетителей.Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай отметил, что горожане должны регулярно приходить в поликлиники для профилактических осмотров, поэтому важно создать для них не только первоклассные медучреждения, но и благоустроенные зоны. Вокруг открывшихся поликлиник также установили скамейки для отдыха и обновили систему уличного освещения.Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев подчеркнул, что у детских медцентров появились игровые площадки и навесы для колясок, а взрослые поликлиники оснастили парковками для велосипедов и самокатов."В ходе работ устроили дополнительные дорожки для разделения потоков, организовали небольшие места для отдыха", – отметил Лебедев.Важно отметить, что новый московский стандарт поликлиник позволил повысить комфорт пациентов и врачей, а также увеличить доступности медицинской помощи для горожан. Сегодня в обновленных филиалах поликлиник принимают врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В центральных учреждениях – дополнительно прием ведут более узкие специалисты.