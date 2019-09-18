Не так давно подтвердившая на официальном уровне свою беременность Анастасия Костенко внезапно удивила поклонников отсутствием живота.

Не так давно подтвердившая на официальном уровне свою беременность Анастасия Костенко внезапно удивила поклонников отсутствием живота.Жена Дмитрия Тарасова приняла участие в съемке новой коллекции известного дизайнера. Девушка выложила в своем микроблоге модные фото, однако поклонники удивились отсутствию живота на них. Многие решили, что модель просто обманула их.В своих сториз в Инстаграме беременная Костенко даже "подколола" особо бунтующих поклонников. Она подписала публикацию так: ""Где живот?", "А куда делся живот?", "Атписка, нас развели это был хайп". На месте живот (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)"Анастасия подчеркнула, что с помощью правильной одежды можно скрыть, что угодно, и посетовала, что, оказывается, не все об этом знают. "Скрыть, добавить, удлинить, полнИть, стройнить и т.д. Ну ничего, ребят, вы прорветесь", – добавила знаменитость.Она также с юмором рассказала, что даже фотограф напугался, когда увидел некоторые снимки. На них из-за ракурса и правильно подобранной одежды живота беременной Костенко практически не видно. На кадрах девушка позирует в полу-облегающих платьях и костюме."Даже фотограф испугался, просмотрел еще раз снимки ис облегчениемвыдохнул. Ракурс наше все", – подписала публикацию жена Тарасова, добавив к тексту забавные смеющиеся смайлики.Девушка порекомендовала взять на заметку такие наряды, которые могут скрыть интересное положение. Она даже подписала, вещь какого бренда на ней надета, чтобы поклонники не задавали лишних вопросов.