Алекс Малиновский любит подогреть слухи о себе. На сей раз в интернете появились снимки, на которых друг Сергея Лазарева предстал обнаженным.

Алекс Малиновский любит подогреть слухи о себе. На сей раз в интернете появились снимки, на которых друг Сергея Лазарева предстал обнаженным.На артист показан со спины. Съемка сделана во время отдыха на море. На фотографиях Алекс стоит по ягодицы в воде. Лицо знаменитости скрывают очки. Интересно, что телеса друга певца не очень пришлась по вкусу поклонникам.На форуме baginya.org они с юмором раскритиковали пятую точку Малиновского. "Что-то попа не очень", — написал один из фолловеров. Другой назвал артиста Афродитой, поскольку тот выходит из морской пены.Напомним, уже некоторое время в Сети и СМИ ходят слухи о внушительном мужском достоинстве Малиновского. Якобы оно составляет аж 27 сантиметров. Сам друг Сергея Лазарева только отшучивается, когда ему задают пикантные вопросы.Напомним, почти весь этот год певец с другом провели вместе. Артисты примерно месяц отдыхали на Бали, были в Мексике и Майами. Но в конце лета Сергей Лазарев оставил товарища и увез детей в Турцию. Через время и Алекс Малиновский покинул Россию, сейчас он находится в Таиланде.Как писали "Дни.ру", ранее поклонники обратили внимание, что Сергей Лазарев после отъезда приятеля. Певец опубликовал в своем блоге осеннее фото с лирической подписью.