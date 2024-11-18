Жителя Владимира признали виновным в смерти его близкого друга. Ночью 11 июня 2023 года мужчины ехали по дороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский на автомобиле

Жителя Владимира признали виновным в смерти его близкого друга. Ночью 11 июня 2023 года мужчины ехали по дороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский на автомобиле «Фольксваген Джетта». Эта поездка стала последней для пассажира. Пьяный водитель за рулем разогнался и потерял управление. Проезжая левый поворот, он сначала выехал на правую обочину, а затем на встречку. После