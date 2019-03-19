19.03.2019

2019-03-19 16:26:01

Кеосаян и Симоньян ждут ребенка

53-летний режиссер

Тигран Кеосаян

в очередной раз станет отцом. О скором прибавлении сообщила его супруга Маргарита Симоньян.



Напомним, телеведущая уже родила возлюбленному дочь и сына. Пол будущего ребенка пока не раскрывается, передает StarHit.