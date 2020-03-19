Московская область предоставит Москве и Санкт-Петербургу доступ к онлайн-платформе Цифровой Колледж Помодсковья, созданной для удаленного обучения студентов училищ. Она содержит самую ..

Московская область предоставит Москве и Санкт-Петербургу доступ к онлайн-платформе "Цифровой Колледж Помодсковья", созданной для удаленного обучения студентов училищ. Она содержит самую крупную в России базу курсов по профессиональной подготовке, сообщает телеканал "".Это решение поможет учащимся продолжить обучение на дому во время эпидемии коронавируса. На основе платформы обе столицы намерены создать собственный проект для дистанционного образования. В дальнейшем планируется распространить эту практику и на другие регионы России.