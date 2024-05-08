Владимирцев приглашают принять участие в авто- и велопробегах, посвященным Дню Победы В...

Владимирцев приглашают принять участие в авто- и велопробегах, посвященным Дню ПобедыВ пресс-службе Правительства региона сообщили, что ко Дню Победы в регионе пройдут авто- и велопробеги. Принять участие сможет каждый желающий.Для автолюбителей:Сбор участников - на парковке у ТК «Лента» 9 мая в 11:00. Старт — ровно в полдень. Приветствуются краснознаменные флаги, портреты (таблички) с изображениями героев-участников войны.Для велосипедистов:Сбор и регистрация (обязательна) — на площади Победы 10 мая в 9:00 утра. Старт — в 10 часов. Участники планируют посетить 3 города: Владимир-Камешково-Ковров. Протяженность маршрута - 88 км.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области