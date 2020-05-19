Александр Петров не сходит с экранов. Звезда сериала Полицейский с
Рублевки сегодня, возможно, самый популярный актер. Между тем Екатерина Волкова
считает зацикленность продюсеров на этом артисте плохим признаком.
Александр Петров не сходит с экранов. Звезда сериала "Полицейский с
Рублевки" сегодня, возможно, самый популярный актер. Между тем Екатерина Волкова
считает зацикленность продюсеров на этом артисте плохим признаком.
Два года подряд Александр Петров является самым
востребованным и кассовым российским актером. За этот период свет увидело более
15 теле и кинопроектов с участием знаменитости.
Такая концентрация внимания на одном человеке, по мнению
актрисы Екатерины Волковой, свидетельствует о проблемах в отечественном кино.
Создатели картин не хотят трудиться и искать новые лица. Продюсеры подбирают
для фильма не персонажей, а звезд. Лень и экономия – вот, что мешает развитию.
Волкова подчеркнула, что очень любит Петрова, однако не
может не признать, что в последнее время его слишком много. "Это просто
запредельно – так использовать талантливого актера. Нельзя не давать ему передыху,
чтобы "и в хвост и в гриву", – пнула коллегу по цеху актриса.
Екатерина Волкова напомнила, что в советское время не было
актеров, которые переходили от одной картины к другой. У артистов тех лет не
было образов-клише. Роли давали, основываясь не на популярности.
13 Май 2020 в 9:47 PDT
Знаменитость жалеет, что продюсерское кино потеснило
режиссерское. Теперь, снимая картину, создатели думают о кассовых сборах и
рейтинге. Искусство и видение художника отошли на второй план.