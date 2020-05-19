Александр Петров не сходит с экранов. Звезда сериала Полицейский с Рублевки сегодня, возможно, самый популярный актер. Между тем Екатерина Волкова считает зацикленность продюсеров на этом артисте плохим признаком.

Александр Петров не сходит с экранов. Звезда сериала "Полицейский сРублевки" сегодня, возможно, самый популярный актер. Между тем Екатерина Волковасчитает зацикленность продюсеров на этом артисте плохим признаком.Два года подряд Александр Петров является самымвостребованным и кассовым российским актером. За этот период свет увидело более15 теле и кинопроектов с участием знаменитости.Такая концентрация внимания на одном человеке, по мнениюактрисы Екатерины Волковой, свидетельствует о проблемах в отечественном кино.Создатели картин не хотят трудиться и искать новые лица. Продюсеры подбираютдля фильма не персонажей, а звезд. Лень и экономия – вот, что мешает развитию.Волкова подчеркнула, что очень любит Петрова, однако неможет не признать, что в последнее время его слишком много. "Это простозапредельно – так использовать талантливого актера. Нельзя не давать ему передыху,чтобы "и в хвост и в гриву", – пнула коллегу по цеху актриса.Екатерина Волкова напомнила, что в советское время не былоактеров, которые переходили от одной картины к другой. У артистов тех лет небыло образов-клише. Роли давали, основываясь не на популярности.13 Май 2020 в 9:47 PDTЗнаменитость жалеет, что продюсерское кино потеснилорежиссерское. Теперь, снимая картину, создатели думают о кассовых сборах ирейтинге. Искусство и видение художника отошли на второй план.